Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января

Партия "Движение к социализму" (MAS) выберет кандидата на выборы президента Боливии в 2020 году 19 января, сообщил журналистам экс-глава страны Эво Моралес, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это собрание состоится 19 января", - сказал он по итогам встречи членов партии.

Также будет выбран и кандидат в вице-президенты.

Ранее Моралес в интервью РИА Новости заявлял, что рассчитывает на победу кандидата от MAS на выборах.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.

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