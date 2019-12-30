Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и французский лидер Эммануэль Макрон договорились нарастить усилия для решения ливийского кризиса, сообщается в заявлении представителя администрации президента Египта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Господин президент Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня вечером провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - говорится в заявлении.

Согласно документу, "была достигнута договоренность об активизации двусторонних усилий, а также (совместных - ред.) с международными партнерами для работы над решением нынешней критической ситуации в ливийском вопросе".

Ас-Сиси подтвердил позицию Египта, "направленную на возвращение безопасности и стабильности в Ливию, поддержку усилий по борьбе с терроризмом, прекращению деятельности вооруженных группировок и незаконного внешнего вмешательства в (дела - ред.) Ливии".

В свою очередь Макрон подтвердил стремление Франции найти политическое решение ливийского кризиса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.