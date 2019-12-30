Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей из-за различных неполадок

30 декабря 2019 08:00 (UTC+04:00)

Южнокорейские автомобилестроительные компании Hyundai Motor и Kia Motors отзывают 640 тыс. автомобилей из-за различных дефектов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило в понедельник национальное министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

Согласно его данным, отзыву для бесплатного устранения неполадок подлежат шесть моделей. Это, в частности, минивэн Hyundai Grand Starex, небольшой грузовик Porter 2 и микроавтобус Solati, которые испытывают проблемы с нестабильной работой двигателя, а также паркетный внедорожник Kia Sorento, у которого обнаружены сбои в системе предотвращения лобовых столкновений.

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