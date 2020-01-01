Apple объяснила появление зеленого iPhone 11 Pro

1 января 2020 08:41 (UTC+04:00)

Глава Apple Тим Кук объяснил появление зеленого iPhone 11 Pro. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Рен ТВ, сообщает Nikkei.

По его словам, японская компания, которая занимается покраской корпусов iPhone, убедила его использовать экологичные чернила. Именно поэтому корпус получил зеленый цвет.

"Это случилось из-за качественного контроля и мастерства производителя", - отметил генеральный директор компании.

Как отмечается, компания разработала более экологичный способ производства зеленых чернил, который обеспечивает долговечность цвета.

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