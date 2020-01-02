Генсек ООН обеспокоен заявлением Пхеньяна об отмене моратория на ядерные испытания

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с заявлением председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына о том, что Пхеньян более не обязан выполнять мораторий на ядерные испытания. Об этом сообщается в опубликованном в среду на сайте ООН заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлением Корейской Народно-Демократической Республики, в котором говорится о прекращении моратория на ядерные и ракетные испытания", - говорится в сообщении.

Кроме того, генсек выразил надежду, что испытания не возобновятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и заявил о своей поддержке возобновлению диалога. "Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено", - отмечается в сообщении.

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