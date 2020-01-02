Лайнер компании Delta не смог вылететь из Мехико из-за возгорания двигателя

2 января 2020 01:45 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta в среду не смог вылететь из аэропорта столицы Мексики из-за возгорания одного из двигателей. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio со ссылкой на пассажиров лайнера, который должен был выполнить рейс в Нью-Йорк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Горело одно крыло, самолет был полон, на борту было много детей, нас попросили покинуть борт, мы сильно испугались <...>, потому что должны были вот-вот взлететь", - приводит издание слова одного из них. Спасательные службы воздушной гавани приняли участие в эвакуации пассажиров, сведений о пострадавших среди них обнародовано не было.

Судя по размещенным в социальных сетях фотографиям, самолет не получил заметных повреждений.

Газета отмечает, что авиакомпания пока не прокомментировала информацию об инциденте.

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