В Австралии проводят масштабную эвакуацию из-за пожаров

Масштабная эвакуация проходит на юго-восточном побережье Австралии в связи с бушующими в стране пожарами, сообщает телеканал 9News.



Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, по данным телеканала, всем туристам приказали покинуть штат Виктория, где сейчас полыхают 45 пожаров, до субботы, когда прогнозируется "особо пожароопасная погода". Местные жители также должны будут выехать с территорий, куда может дойти пожар, как можно скорее. Всего власти намерены эвакуировать около четырех тысяч человек.



"Пожар уже нанес значительный ущерб, и нашему сообществу нужно действовать немедленно", - заявила заместитель комиссара по управлению чрезвычайными ситуациями Дебра Абботт в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал.

Вместе с тем приказ об эвакуации получили и жители города Батлоу в штате Новый Южный Уэльс, который также охвачен пожарами. С завтрашнего дня в штате будет действовать режим ЧС.



В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли восемь тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

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