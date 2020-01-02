Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте

Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сроком на пять лет стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте, сообщается на сайте учебного заведения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"(Бывший) госсекретарь США Хиллари Клинтон, начиная с 1 января 2020 года, станет новым ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет", - говорится в заявлении университета. Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту.

Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала "значительный вклад" в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и "воодушевляющей ролевой моделью" для университетского сообщества. Экс-кандидат в президенты США, со своей стороны, заявила, что для нее такое назначение – большая честь. В октябре 2018 года политик получила от университета почетную докторскую степень.

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