В Индонезии растет число жертв наводнения

3 января 2020 09:46 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах возросло до 43 человек, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на министерство социального обеспечения страны и Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 26 погибших.

Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям страны Агус Вибово ранее заявил, что в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов. Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.

По данным на вечер четверга по местному времени, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия. Ранее сообщалось, что спасатели не могут добраться в некоторые районы города, чтобы провести эвакуацию местных жителей.

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