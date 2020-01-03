Хиллари Клинтон стала ректором североирландского Университета Квинс

3 января 2020 15:27 (UTC+04:00)

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон (2009-2013 годы) назначена ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет. Как говорится в сообщении, распространенном североирландским учебным заведением, Клинтон стала 11-м ректором и первой женщиной на этой должности в истории вуза, основанного в 1845 году, передает в пятницу Trend со ссылкой на TACC.

"Для меня огромная честь стать ректором университета Квинс, места, к которому я очень привязана и с которым за долгие годы у меня сложилось тесное сотрудничество. Университет известен на международном уровне благодаря своим исследованиям и влиянию, и я горжусь возможностью стать его послом и помогать расти его репутации как места, обеспечивающего высокие стандарты в обучении", - прокомментировала Клинтон свое назначение, вступившее в силу 1 января.

"Я рад, что Университет Квинс выбрал Хиллари Клинтон в качестве своего ректора", - заявил проректор и председатель ученого совета вуза Стивен Прентер, отметив, что бывшая первая леди США, "сделала значительный вклад в дела Северной Ирландии и, являясь всемирно признанным лидером, будет отлично отстаивать интересы Университета Квинс и будет вызывающим вдохновение примером для подражания университетского сообщества".

Как подчеркивается в коммюнике, ректор выполняет сразу три роли - церемониальную, роль посла учебного заведения, продвигая его интересы по всему миру, а также роль советника вице-ректора и высшего руководства вуза.

В рейтинге тысячи лучших университетов планеты, распространенном в 2019 году британской компанией Quacquarelli Symonds, Университет Квинс занял 173-ю строчку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хиллари Клинтон не исключила участия в выборах-2020
Другие страны 13 ноября 2019 06:01
Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
США 19 августа 2019 21:14
Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться в президенты США в 2020 году
США 5 марта 2019 06:30
Хиллари Клинтон лишилась доступа к секретной информации
США 13 октября 2018 06:21
Хиллари Клинтон попала в больницу
США 16 марта 2018 16:29
Представитель Клинтон заявил, что пожар произошел в здании Секретной службы
США 4 января 2018 04:15
Лента новостей
Азербайджанка помогла турецким актерам обрести любовь (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 16:51
В регионах Азербайджана впервые в 2020-м году выпал снег (ФOTO)
Общество 16:39
Освобожден от должности прокурор Бардинского района и его заместитель
Общество 16:36
Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
Интересное 16:12
Назначен новый командующий силами "Кудс" КСИР
Политика 15:55
Самолет рейса Баку - Москва вынужденно сел в Волгограде
Транспорт 15:26
Азербайджанский бизнес-тренер в ТОП-3 лучших авторов в России
Социум 14:59
В Тегеране проводится акция
Политика 14:58
Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством генерала Сулеймани
Израиль 14:53