Премьер Ирака объявил трехдневный траур в стране

4 января 2020 22:54 (UTC+04:00)

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил в стране трехдневный траур в связи с убийством в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Об этом говорится на официальной странице главы иракского правительства в сети Twitter.
Сообщается, что траур объявлен начиная с субботы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

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