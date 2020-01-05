Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

5 января 2020 00:40 (UTC+04:00)

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета. Об этом сообщает Medical Xpress, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Доктор Энн Кивимяки с кафедры фармакологии провела экспериментальное исследование с участием лабораторных крыс с гипертензией. Около трех месяцев животным давали соки клюквы, черной смородины и брусники. В этих ягодах в большом количестве содержатся полифенолы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов. При этом он не препятствовал возрастному повышению артериального давления. Эффект от других соков был не так заметен.

Как отметила автор исследования, полученные данные необходимо проверить на людях с немного повышенным давлением.

"Брусничный сок не заменит лекарства, но это хорошая добавка к пище", — считает Кивимяки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самые неожиданные открытия 2019 года
Интересное 28 декабря 2019 13:23
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
В мире 26 декабря 2019 08:46
Азербайджанка из Германии о том, могут ли роботы захватить мир... - эксклюзивное интервью (ФОТО)
Интервью 19 декабря 2019 15:45
Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Европа 17 декабря 2019 04:19
Ученые научились по ДНК определять шансы выжить для разных видов
Другие страны 15 декабря 2019 08:48
Ученые доказали опасность дневного сна
В мире 12 декабря 2019 08:43
Лента новостей
Парламент Туниса назначил голосование по составу нового правительства на 10 января
В мире 00:20
Окрестности штаба сил Ирака подверглись обстрелу на севере страны
Арабские страны 00:06
Антитеррористическая прокуратура ведет расследование нападения на людей в пригороде Парижа
Европа 4 января 23:47
На Канаду надвигается мощный снежный шторм
Другие страны 4 января 23:25
НАТО приостановила работу своей тренировочной миссии в Ираке
В мире 4 января 23:10
Премьер Ирака объявил трехдневный траур в стране
В мире 4 января 22:54
В результате ракетных обстрелов в Багдаде жертв нет
Арабские страны 4 января 22:33
Россия и Китай договорились предпринять совместные шаги для мира на Ближнем Востоке
Россия 4 января 22:14
Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца 7 января
Европа 4 января 21:58