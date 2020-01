Дуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января

Основатель Telegram Павел Дуров даст 7-8 января в Дубае показаниями по иску финансового регулятора США против размещения валюты Gram, следует из документов Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг". Компания обвиняет регулятора в том, что он произвольно трактует закон. Telegram заявляет также, что не подавал никаких заявлений о регистрации кибервалюты, потому что это не требовалось по закону.

Как отмечается в документе, который SEC направила в суд, "на данный момент планируется, что Павел Дуров даст показания 7-8 января в Дубае (ОАЭ)".

