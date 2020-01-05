Ученые назвали напиток, помогающий снизить давление

Длительное употребление брусничного сока помогает снизить давление и улучшает функционирование сосудов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило издание Medical Xpress со ссылкой на исследование, проведенное ученым Анне Кивимяки из Хельсинкского университета.

В ходе эксперимента под ее руководством лабораторным крысам с повышенным давлением в течение 8-10 недель давали сок брусники, клюквы и черной смородины. Содержащиеся в этих ягодах вещества - полифенолы - снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователь выяснила, что разбавленный брусничный сок значительно снижает давление, а концентрированный - улучшает функционирование сосудов. Эффект от двух других соков оказался менее выраженным.

По словам Кивимяки, для подтверждения полученных ею результатов необходимы также клинические исследования, в которых участвовали бы здоровые люди со слегка повышенным давлением. При этом она подчеркнула, что "брусничный сок - это не замена медицинским препаратам, но хорошая добавка к пище".

Ранее ученые из Университета Тампере в Финляндии выяснили также, что употребление в пищу брусники может снижать негативный эффект для организма от нездорового питания. Пока они проводили исследования только на мышах, однако, по их словам, полученные результаты уже являются многообещающими.

В ходе эксперимента мышам давали корм, богатый жирами и углеводами. У животных начинались проблемы с метаболизмом и они неизбежно набирали вес, у них возникали воспалительные процессы низкой интенсивности, а также росли уровень сахара в крови, инсулина и холестерина. Второй группе мышей вместе с таким кормом давали бруснику в виде порошка, что положительно отражалось на их показателях холестерина и сахара, у них в значительно меньшей мере проявлялись воспалительные процессы и подъемы уровня гормонов, отвечающих за прибавку в весе. Согласно выводам специалистов, брусника может оказывать более сильное, чем думали раньше, воздействие на обмен веществ и воспалительные процессы в организме.

Ученые подчеркивают, что им пока не понятно, какое именно вещество, содержащееся в бруснике, могло дать подобный эффект, и идет ли речь об одном конкретном веществе или комплексе соединений. Известно, однако, что имеющиеся в составе этих ягод ресвератрол, кверцетин, кемферол и проантоцианидины оказывают противовоспалительный эффект. Первое из этих веществ содержится также в темное винограде и является сильным антиоксидантом.

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