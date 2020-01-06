Японский военный аналитик рассказал о советском "короле скорости"

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В статье говорится, что МиГ-25 до сих пор является "номером один" в мире среди скоростных военных истребителей. В 1962 году он поставил мировой рекорд, достигнув средней часовой скорости 2981,5 км на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров. При этом его по-прежнему никто не побил.

Отмечается, что МиГ-25 создавался в Советском Союзе для противодействия создававшимся в 1960-х годах в США военным самолетам так называемого "класса 3М". К ним относились самолет-разведчик А-12 (SR-71 Blackbird) и стратегический бомбардировщик ХВ-70.

Автор подчеркивает, что создателям истребителя удалось решить проблему чрезвычайно высоких температур при наборе скорости. Для него были созданы специальные стальные сплавы, которые обладали огромной устойчивостью к температурам и прочностью в отличие от алюминиевых сплавов.

Кроме того, на МиГ-25 установлен рекорд скороподъемности. На максимальной тяге высоты 35000 метров самолет достиг за 4 минуты 11 секунд. Также на нем был установлен большой радар и четыре ракеты с дальностью до 80 километров.

В конце статьи эксперт приходит к выводу, что МиГ-25 уже в течение 50 лет гордо занимает высшую ступеньку пьедестала почета в качестве "короля скорости".

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