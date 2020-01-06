Начались съемки фильма "Бэтмен"

Режиссер Мэтт Ривз приступил к съемкам фильма "Бэтмен", сообщает kinoafisha.info.

Актер Джеффри Райт, известный по сериалу "Мир Дикого Запада", который должен исполнить роль комиссара Джима Гордона, написал в соцсети: "Проснулся из-за джетлага в 10 часов вечера и подумал, что опоздал. Сейчас на часах 4:45. Еду в Готэм", – пишет Райт, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Готэм-Сити - это вымышленный город, в котором происходит действие историй о Бэтмене.

Вероятнее всего, съемочный процесс уже стартовал, делает вывод издание. Тем более, что ранее уже сообщалось, что съемки кинокартины могут начаться в январе 2020 года.

Также в соцсетях появились фотографии автомобилей, на которых есть обозначение "Готэм", которые могут быть задействованы в съемках.

Предполагается, что в фильме будут сниматься Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл и Питер Сарсгаард.

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