Глава ЮНЕСКО обсудила с постпредом Ирана судьбу культурных объектов

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле провела встречу с постоянным представителем Ирана при организации Ахмадом Джалали, в ходе которой обсуждался рост напряженности на Ближнем Востоке и возможные последствия для культурных объектов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный директор напомнила положения Конвенции от 1954 года о защите культурных ценностей в ходе военных конфликтов и Конвенции от 1972 года о защите всемирного наследия. США и Иран ратифицировали оба документа", - сообщили РИА Новости в международной организации.

Там напомнили, что согласно Конвенции 1972 года, каждое из поддержавших ее государств "обязуется не принимать умышленно никаких мер, которые прямо или косвенно могут нанести ущерб культурному или природному наследию, которое находится на территории других государств-участников этой Конвенции".

"Генеральный директор также напомнила о положениях единогласно принятой в 2017 году резолюции 2347 СБ ООН, которая осуждает акты уничтожения культурного наследия", - добавили в ЮНЕСКО.

В ходе встречи Азуле "подчеркнула универсальность культурного и природного наследия, вектор мира и диалога между народами, которые международное сообщество обязано защищать и сохранять для будущих поколений".

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