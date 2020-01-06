Глава ЮНЕСКО обсудила с постпредом Ирана судьбу культурных объектов

6 января 2020 20:53 (UTC+04:00)

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле провела встречу с постоянным представителем Ирана при организации Ахмадом Джалали, в ходе которой обсуждался рост напряженности на Ближнем Востоке и возможные последствия для культурных объектов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный директор напомнила положения Конвенции от 1954 года о защите культурных ценностей в ходе военных конфликтов и Конвенции от 1972 года о защите всемирного наследия. США и Иран ратифицировали оба документа", - сообщили РИА Новости в международной организации.

Там напомнили, что согласно Конвенции 1972 года, каждое из поддержавших ее государств "обязуется не принимать умышленно никаких мер, которые прямо или косвенно могут нанести ущерб культурному или природному наследию, которое находится на территории других государств-участников этой Конвенции".

"Генеральный директор также напомнила о положениях единогласно принятой в 2017 году резолюции 2347 СБ ООН, которая осуждает акты уничтожения культурного наследия", - добавили в ЮНЕСКО.

В ходе встречи Азуле "подчеркнула универсальность культурного и природного наследия, вектор мира и диалога между народами, которые международное сообщество обязано защищать и сохранять для будущих поколений".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия
США 19:14
МИД КНР: внешние силы вынудили Иран сократить обязательства по ядерной сделке
Китай 15:56
Глава МИД ФРГ назвал неэффективным давление на Ирак при помощи санкций
Европа 15:07
Китай назвал выход США из СВПД главной причиной кризиса вокруг Ирана
Китай 13:47
Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО
Арабские страны 13:15
Названы сроки ввода I фазы проекта по развитию месторождения «Южный Азадеган»
Экономика 10:25
Лента новостей
ТАР будет способствовать переходу в Европе на более экологически чистые источники энергии
Энергетика 21:03
Начались съемки фильма "Бэтмен"
В мире 20:31
Армия Хафтара вошла в город Сирт
Арабские страны 20:09
В Турции арестованы террористы РПК
Турция 20:03
Пираты атаковали у берегов Нигерии судно, похитив трех членов экипажа
Другие страны 19:39
Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия
США 19:14
В Шанхае зафиксирована самая теплая зима за последние 80 лет
Китай 19:05
В Перу 14 человек погибли и почти 50 пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 18:42
Борис Джонсон обсудил обострение обстановки на Ближнем Востоке с премьером Ирака
Европа 18:30