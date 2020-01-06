Генсек ООН: геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новый год начинается с волнений, - подчеркнул он в понедельник в своем заявлении журналистам после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и прекращения Ираном своих обязательств по ядерной сделке. - Геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке".

В то же время в нем Гутерриш отметил, что "мировая нестабильность возрастает и даже ядерное разоружение уже может восприниматься как само собой разумеющееся".

Генсек заявил, что он "следит за последней эскалацией напряженности" и находится в постоянном контакте с мировыми лидерами. Однако он не ответил на дополнительные вопросы СМИ.

Гутерриш призвал в понедельник мировых лидеров возобновить диалог и не допустить начала новой войны. "Я слежу за последним обострением напряженности с большим беспокойством", - сказал он.

"Я в постоянном контакте с мировыми лидерами, - сообщил Гутерриш. - Мое послание просто и ясно: остановить эскалацию. Проявлять максимальную сдержанность. Возобновить диалог. Возобновить международное сотрудничество". "Давайте не забывать, какие ужасные страдания несет людям война, - сказал он. - Наш общий долг - предотвратить их".

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