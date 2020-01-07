СМИ предупредили о "новогоднем вирусе" в WhatsApp

7 января 2020 00:23 (UTC+04:00)

В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации портала, злоумышленники под видом праздничных поздравлений отправляют пользователям ссылки на зараженные веб-страницы. После перехода по этим ссылкам хакеры получают доступ к персональной информации пользователя, хранящейся на смартфоне или компьютере.

Как отмечает издание, несмотря на простоту вируса, из-за обилия поздравительных сообщений многие пользователи проходят по зараженным ссылкам по невнимательности, что делает вирус более опасным в праздничный период.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
WhatsApp перестанет работать на части устройств
В мире 31 декабря 2019 23:19
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
ИКТ 10 декабря 2019 10:14
В WhatsApp появилась новая функция
США 9 декабря 2019 05:59
В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений
ИКТ 26 ноября 2019 11:50
В WhatsApp появится новая функция
США 26 ноября 2019 07:01
В WhatsApp изменились настройки приватности
ИКТ 7 ноября 2019 10:14
Лента новостей
Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск
Арабские страны 01:34
В Совбезе ООН призвали соблюдать оружейное эмбарго в отношении Ливии
В мире 01:12
Помпео провел телефонный разговор с Зеленским
США 00:46
ЕС подтвердил проведение встречи глав МИД по Ирану 10 января в Брюсселе
Европа 00:07
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Другие страны 6 января 23:51
В Стамбуле отменены морские рейсы
Турция 6 января 23:37
Американские военные прибыли на атакованную боевиками базу в Кении
Другие страны 6 января 23:04
ЕС призывает Иран продолжить выполнение ядерного соглашения
Европа 6 января 22:43
Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Энергетика 6 января 22:24