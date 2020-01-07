СМИ предупредили о "новогоднем вирусе" в WhatsApp

В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации портала, злоумышленники под видом праздничных поздравлений отправляют пользователям ссылки на зараженные веб-страницы. После перехода по этим ссылкам хакеры получают доступ к персональной информации пользователя, хранящейся на смартфоне или компьютере.

Как отмечает издание, несмотря на простоту вируса, из-за обилия поздравительных сообщений многие пользователи проходят по зараженным ссылкам по невнимательности, что делает вирус более опасным в праздничный период.

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