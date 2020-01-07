В Совбезе ООН призвали соблюдать оружейное эмбарго в отношении Ливии

Совбез ООН обеспокоен эскалацией ситуации в Ливии и призывает страны соблюдать оружейной эмбарго в отношении страны, заявил журналистам постпред Вьетнама при ООН, председательствующий в Совете Безопасности, Данг Дин Куи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Члены Совета обеспокоены эскалацией (ситуации) в последние дни. Совбез вновь подчеркивает необходимость соблюдать оружейное эмбарго", - сказано в заявлении, которое зачитал вьетнамский постпред.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.

Вооруженные формирования правительства национального согласия Ливии в начале декабря 2016 года объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков группировки "Исламское государство". Город был захвачен террористами в 2014 году.

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