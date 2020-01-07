American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков

Второй крупнейший авиаперевозчик США компания American Airlines достигла соглашения с компанией Boeing о возмещении убытков, связанных с приостановкой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня American Airlines поделилась со своей командой новостью о том, что компания заключила конфиденциальное соглашение с Boeing о компенсации финансовых убытков, понесенных в 2019 году в связи с приостановкой полетов самолетов Boeing 737 MAX", - говорится в заявлении компании.

Детали соглашения на данный момент не разглашаются, однако согласно заявлению American Airlines, дополнительная сумма "в размере более 30 миллионов долларов будет внесена в программу распределения прибыли авиакомпании на 2019 год, которая, как ожидается, будет разделена между сотрудниками компании в марте 2020 года".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.