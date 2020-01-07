В Мексике за 13 лет пропали без вести более 60 тысяч человек

7 января 2020 06:13 (UTC+04:00)

Более 60 тысяч человек пропали без вести в Мексике с 2006 года, когда началась так называемая война с наркокартелями, по 2019 год, сообщил замглавы МВД страны Алехандро Энсинас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Цифра, указанная в отчете властей, составляет почти 97,5 процентов от общего числа исчезнувших в Мексике с 1964 по 2019 годы.

Кроме того, есть еще около 8 тысяч людей, дата исчезновения которых остается неизвестной.

Наибольшее число пропавших без вести за более чем 50 лет, которых охватывает правительственный отчет, зафиксировано в штате Тамаулипас (северо-восток): 10 032 человека. На втором месте западный штат Халиско, в котором пропало без вести 9 286 человек.

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