Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink

7 января 2020 07:50 (UTC+04:00)

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой коммуникационных спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Старт ракеты был дан в 5.19 мск во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Она выводит на орбиту группу из 60 интернет-спутников Starlink. Как сообщила компания, для задействованной в запуске первой ступени ракеты Falcon 9 это четвертый полет.

Спутникам предстоит работать на орбите высотой в 290 километров, на которую они будут выведены с помощью собственных ионных двигателей. Как сообщили в компании, после отделения от несущей их ракеты и до выхода на заданную орбиту специалисты с Земли будут проверять надлежащую работу каждого спутника. В случае успешного вывода на орбиту созвездие спутников Starlink, запуск которых осуществляется с мая 2019 года, увеличится до 180.

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