Шторм в Стамбуле нанес ущерб городу

7 января 2020 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В результате сильного шторма, который продолжается в течении двух дней в Стамбуле, в городе повреждены 128 домов. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате шторма ранены пять человек.

По данным СМИ, в ряде районов города из за шторма были отменены занятия в школах.

Ожидается, что непогода в Стамбуле продлится до 10 января этого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В аэропорту Стамбула самолет выкатился за пределы ВПП
Турция 11:23
На Канаду надвигается мощный снежный шторм
Другие страны 4 января 23:25
Корсика отрезана от Франции из-за шторма
Европа 23 декабря 2019 04:21
Не менее восьми человек стали жертвами стихии в Испании и Португалии
Европа 22 декабря 2019 09:25
Три человека погибли из-за шторма в Испании
Европа 20 декабря 2019 21:52
В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16 декабря 2019 13:45
Лента новостей
В Баку пройдет зимний вечер "Только джаз"
Культура 13:46
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит преобразователи
Тендеры 13:45
Минобороны и Аппарат Омбудсмена Азербайджана подписали план совместных мероприятий
Общество 13:43
Завтра в Баку сохранится стабильная погода
Общество 13:39
Оператор казахстанской почтовой сети закупит дизтопливо
Энергетика 13:23
Рост ВВП Узбекистана в 2019 превысил ожидания
Бизнес 13:08
Волшебство, да и только! Звездопад в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 13:05
FIAT занял первое место на автомобильном рынке Турции
Турция 13:03
У берегов Пуэрто-Рико произошло сильное землетрясение
Другие страны 12:59