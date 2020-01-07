Шторм в Стамбуле нанес ущерб городу

БАКУ/Trend/ - В результате сильного шторма, который продолжается в течении двух дней в Стамбуле, в городе повреждены 128 домов. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате шторма ранены пять человек.

По данным СМИ, в ряде районов города из за шторма были отменены занятия в школах.

Ожидается, что непогода в Стамбуле продлится до 10 января этого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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