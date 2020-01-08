В Афинах неизвестный выстрелил в сербского футболиста

8 января 2020 02:51 (UTC+04:00)

Неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия во вторник вечером в пригороде Афин в бывшего футболиста греческого "Олимпиакоса" 46-летнего серба Дарко Ковачевича, он получил ранение и доставлен в больницу, его жизни не угрожает опасность. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило греческое государственное телевидение ERT-1.

Нападавшие устроили засаду Ковачевичу у его дома в афинском приморском пригороде Глифада. После нападения они скрылись на автомобиле. По имеющимся данным, Ковачевича доставили в местную больницу, он получил ранение в колено.

Обстоятельства инцидента пока еще до конца неясны. По другой версии, озвученной телеканалом, пуля не попала в футболиста, а колено он повредил, когда падал, уклоняясь от нее. Полиция пытается выйти на след преступников. Началось расследование инцидента.
Полицейские уже обнаружили пистолет в автомобиле, который был подожжен в 700 метрах от дома футболиста.

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