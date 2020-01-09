Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

Темпы роста мировой экономики незначительно увеличатся с 2,4% в 2019 до 2,5% в 2020 году, в 2021 году - до 2,6%, в 2022 году - до 2,7%. Об этом говорится в опубликованном в среду январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы развития мировой экономики". В этом году документ носит название "Низкие темпы экономического роста, политические проблемы", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2020 году рост мировой экономики немного ускорится и достигнет 2,5% на фоне постепенного восстановления инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году, однако риски снижения этих показателей сохраняются", - отметили авторы доклада. Незначительный рост произойдет также "на фоне увеличения объемов долга и замедления роста производительности". ВБ при этом ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2020 и 2021 годах на 0,2 процентного пункта (п. п.) по сравнению со своим июньским прогнозом (2,7% в 2020 году, в 2021 году - 2,8%).

Ожидается, что рост в группе стран с развитой экономикой замедлится с 1,6% в 2019 году до 1,4% в 2020 году, что будет "частично обусловлено сохраняющейся вялостью конъюнктуры в обрабатывающей промышленности". Согласно прогнозам, темпы роста экономики США в этом году замедлятся с 2,3% в 2019 году до 1,8%, что станет "отражением негативных последствий предпринятого ранее повышения пошлин и роста неопределенности". Прогноз по темпам экономического роста в зоне евро был пересмотрен в сторону понижения: "Как ожидается, они уменьшатся [с 1,1% в 2019 году] до 1% на фоне низкой активности в промышленности".

При этом темпы экономического роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах увеличатся с 3,5% в 2019 году до 4,1% в 2020 году, однако этот подъем не будет повсеместным. "Напротив, он обусловлен ожидаемым улучшением показателей в небольшом числе крупных стран, часть которых преодолевает имевший место в недавнем прошлом существенный спад. Как ожидается, примерно в трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран рост экономики в этом году замедлится из-за более низких, нежели ожидалось, показателей экспорта и инвестиций", - говорится в докладе.

"По всей вероятности, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах сохранятся низкие темпы экономического роста, и политикам следует воспользоваться возможностью проведения структурных реформ, стимулирующих ускорение всеобъемлющего роста экономики, который является важнейшим условием сокращения масштабов бедности, - заявила вице-президент ВБ по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу. - Помочь обеспечить устойчивый экономический рост могут меры по улучшению делового климата, упрочению верховенства права, совершенствованию управления долгом и повышению производительности".

ВБ выделяет ряд рисков, которые могут замедлить темпы роста мировой экономики. К их числу относят "новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах". "Даже если восстановление темпов экономического роста... пройдет в соответствии с прогнозами, рост производства на душу населения останется гораздо ниже многолетних средних показателей, равно как и уровня, необходимого для достижения целей сокращения масштабов бедности", - подчеркивают авторы доклада.

При этом директор Департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе отметил, что "низкие процентные ставки в мире - это слабая защита от финансовых кризисов". "История прежних волн накопления задолженности показывает, что эти волны завершались, как правило, неудачно. В условиях нестабильности в мире меры совершенствования политики являются важнейшим средством сведения к минимуму рисков, связанных с нынешней волной нарастания задолженности", - подчеркнул он.

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