ИКАО предостерегает от спекуляций о причинах авиакатастрофы в Иране

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) предостерегает от спекуляций о причинах катастрофы украинского лайнера в Иране до тех пор, пока не будет закончено расследование, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Руководство организации подчеркивает необходимость воздерживаться от каких-либо спекуляций относительно причин этой трагедии до окончания расследования в соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)", - говорится в распространенном заявлении ИКАО.

"ИКАО поддерживает контакты с соответствующими государствами и окажет им помощь, в случае поступления такого запроса", - добавили в организации.

Руководство ИКАО выразило соболезнования в связи с катастрофой.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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