Чемпион "Формулы-1" Хэмилтон пожертвует $500 тыс. на борьбу с пожарами в Австралии

10 января 2020 00:17 (UTC+04:00)

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, выступающий в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", пожертвует $500 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом спортсмен написал в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разрушения, наносимые пожарами в Австралии, и трудности, с которыми сталкиваются жители страны, а также представители фауны, разбивают мне сердце, - написал Хэмилтон. - Я собираюсь пожертвовать $500 тыс. с целью финансирования мероприятий по защите животных, поддержки работников этой сферы и пожарных".

Хэмилтону 35 лет, он является шестикратным чемпионом мира (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019). В минувшем сезоне британец повторил рекорд "Формулы-1" по числу попаданий на подиум в течение одного сезона - 17, столько же было у немца Михаэля Шумахера в составе "Феррари" в 2002 году и его соотечественника Себастьяна Феттеля в составе "Ред Булла" в 2011 году. Также Хэмилтон одержал 11 побед в прошедшем сезоне, второй раз повторив свой рекорд, установленный в 2014 году.

Ранее сообщалось о пожертвованиях австралийских баскетболистов, выступающих в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также российской теннисистки Марии Шараповой. Кроме того, матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису, начало которого запланировано на 20 января в Мельбурне, могут пройти на крытых кортах.

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