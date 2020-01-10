Помпео и Столтенберг выступили за участие НАТО в коалиции против ИГ

10 января 2020 01:53 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в четверг ситуацию вокруг Ирана и борьбу с терроризмом, сообщает пресс-служба госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, в ходе телефонного разговора Помпео и Столтенберг заявили о приверженности "противодействию международному терроризму, в том числе посредством участия НАТО в глобальной коалиции по борьбе с ИГ и учебных миссиях в Ираке и Афганистане".

"Госсекретарь Помпео повторил призыв президента Трампа к НАТО активнее участвовать в ближневосточном урегулировании, и они оба согласились, что НАТО может внести больший вклад в региональную безопасность и борьбу с международным терроризмом", - отмечается в сообщении.

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