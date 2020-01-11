Ученые выяснили, кому полезна высокобелковая диета

11 января 2020 07:05 (UTC+04:00)

Применение высокобелковой диеты бесполезно для людей, не занимающихся спортом и не ограничивающих калорийность пищи. К такому выводу пришли диетологи из университета Пердью в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает издание Advances in Nutrition.

Ряд специалистов рекомендует потребление белка желающим сбросить лишний вес. При этом вопрос количества белка и то, чем грозит его дефицит организму человека. долгое время оставался открытым. Американские специалисты провели метаанализ 18 исследований, в которых участвовали, в общей сложности, 981 человек. Ученые хотели выяснить, как потребление белка выше нормы - то есть более 0,8 грамма на килограмм веса тела - может повлиять на состояние организма.

В результате выяснилось, что те люди, кто не ставил перед собой задачу изменить рельеф тела или стать спортсменом, от повышенного потребления белка получали мало пользы.

Однако в случае, когда человек испытывает стресс или у него ускоряется обмен веществ - за счет диеты или интенсивной тренировки мышц - увеличение белка положительно влияет на так называемую нежировую массу тела. Однако польза проявляется именно в сочетании умеренного увеличения продукта в сочетании с силовыми тренировками.

Также ученые советуют слегка увеличить уровень потребления белка тем, кто хочет похудеть, не сокращая количество потребляемой пищи в равной степени.

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