Генассамблея ООН временно лишила семь стран права голоса

12 января 2020 18:44 (UTC+04:00)

Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты взносов в бюджет организации в течение двух лет. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на сайте всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время семь государств-членов не могут принимать участие в голосовании в Генеральной Ассамблее на ее 74-й сессии, - отмечается в заявлении. - Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга, Центрально-Африканская Республика".

Решение принято в соответствии со статьей 19 Устава ООН. В ней говорится, что "член организации, за которым числится задолженность по уплате организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года".

Однако Генассамблея может разрешить государству - члену ООН участвовать в голосовании, "если она признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам".

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