Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолетах

Эксперты рассказали, сколько длится действие кислородных масок, которые используются при разгерметизации салона самолета. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщили в издании Express.

Резервуары с кислородом, которые обеспечивают находящихся на борту людей воздухом, находятся в нижней части самолета. При экстренной ситуации используется химический кислород, который находится под сидениями. Его действие длится от 10 до 20 минут. Скорость расхода кислорода зависит от того, как быстро дышит пассажир.

За это время пилоты должны безопасно спустить самолет на уровень, где можно получить воздух.

"Пилоты могут спуститься на необходимую высоту гораздо быстрее, чем кончится кислород. Они знают ситуацию", - отметил летный хирург военно-воздушных сил доктор Грегори Пиннелл.

Затем судно должно сесть в ближайшем аэропорту.

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