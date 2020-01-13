Ученые смогли продлить жизнь червей на 500%

Международная команда исследователей продлила жизнь червей вида C.elegans на 500%, тогда как обычно нематоды живут около трех недель. На исследование обратили внимание в издании The New Atlas, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Черви смогли дожить почти до четырех месяцев. Ученые добились этого при изменении двух сигнальных последовательностей в клетках червей: инсулиновой и рапамициновой. Предыдущие исследования показали, что изменение первой приводило к увеличению продолжительности жизни червей на 100%, второй - на 30%.

При объединении двух методов ожидали получить 130%-ный прирост.

"В результате 1+1 получилось не 2, а 5", - отметил один из исследователей лаборатории MDI.

Ученые добавили, что увеличение срока жизни нематод не означает, что подобные опыты можно ставить на людях. Однако отмечается, что многие гены вида C. Elegans совпадают с генами человека.

Остается неизвестным, почему изменение последовательности генов привело к увеличению продолжительности жизни на 500% вместо 130%.

Черви вида C.elegans достигают одного миллиметра в длину. Они были первым многоклеточным организмом, чей геном полностью расшифровали.

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