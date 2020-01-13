В Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета Financial Times.

По информации конфиденциальных источников, план включает в себя полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении Nissan. Источники газеты также утверждают, что побег Карлоса Гона в Ливан не был причиной, но лишь способствовал увеличению уже существовавшей напряженности между членами объединения.

Отмечается, что полное прекращение отношений в рамках альянса Renault - Nissan - Mitsubishi вынудит его участников искать новых партнеров для эффективной конкуренции с существующими в автомобильной отрасли объединениями, такими как альянс PSA - Fiat Chrysler и совместное производство Volkswagen и Ford.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. Судебный процесс по делу Гона должен был начаться весной этого года.

В конце 2019 года Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. В ходе состоявшейся в Бейруте 8 января пресс-конференции Гон обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него.

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