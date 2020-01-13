Главы МИД Южной Кореи и США обсудят отправку Сеулом войск в Ормузский пролив

Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва отправляется в понедельник в Сан-Франциско, где во вторник обсудит с госсекретарем США Майклом Помпео вопрос об отправке южнокорейских войск в Ормузский пролив и совместные усилия по возобновлению диалога с КНДР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Yonhap.

По его данным, проблема отправки войск в Ормузский пролив станет главной темой переговоров на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. США ранее призвали Южную Корею присоединиться к международной коалиции для сдерживания угрозы перекрытия Ираном этого важного торгового пути.

По сведениям газеты "Чосон ильбо", Сеул может в начале этого года расширить сферу ответственности своего отряда "Чхонхэ", созданного в 2009 году для борьбы с сомалийскими пиратами. Это подразделение, состоящее из эсминца, вертолета и 300 военнослужащих, находится в Аденском заливе и с тех пор предотвратило 21 атаку пиратов на гражданские суда.

Такое решение принято, чтобы не осложнять отношения с Ираном, который, по данным издания, предупредил Сеул о негативных последствиях в случае, если он направит в регион отдельную группировку.

Через Ормузский пролив транспортируется примерно 70% нефти, импортируемой Республикой Корея. Поставщиком значительной ее части является Иран.

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