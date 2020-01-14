Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе

14 января 2020 21:40 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако из-за ситуации в регионе отозвал свой запрос, заявил журналистам президент ВЭФ Борг Бренде, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован, но затем мы получили отмену. В моем понимании, мы должны смотреть на это на фоне сложной ситуации в регионе", - сказал он.

Борге при этом не стал комментировать тему о том, планировалась ли двусторонняя встреча между делегациями США и Ирана в Давосе.

Всемирный экономический форум пройдет с 21 по 24 января.

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