ООН призвала придерживаться режима прекращения огня в Ливии

14 января 2020 22:23 (UTC+04:00)

ООН призывает стороны в Ливии продолжать придерживаться режима прекращения огня, объявленного 12 января, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.

"Мы призываем стороны продолжать придерживаться режима прекращения огня, который должен был начаться 12 января... Мы очень сильно надеемся, что берлинская конференция продемонстрирует международную поддержку продолжения межливийского диалога", - сказал Дюжаррик.

Он также указал на необходимость прекращения иностранного вмешательства и полного соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии.

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