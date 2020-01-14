В Бейруте демонстранты забросали полицейских камнями

14 января 2020 23:15 (UTC+04:00)

Активисты у здания центрального банка в Бейруте забрасывают стражей порядка камнями, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Столкновения между протестующими и полицией в прямом эфире транслирует ливанский телеканал LBC.

Активисты подожгли мусорные баки и блокировали дороги у центробанка. К месту столкновений прибыли кареты скорой помощи, поступает информация о пострадавших. После сообщений о столкновениях к банку начали прибывать новые группы демонстрантов. Полиция также стягивает подкрепления.

Во вторник по всей стране активисты вновь вышли на улицы и блокировали их. Помимо улиц в Бейруте демонстранты блокировали главную трассу, ведущую в Дамаск. Заблокировано движение и у основного пограничного перехода на сирийско-ливанской границе в районе Маснаа.

Ранее митингующие у дома премьер-министра Хассана Дияба в Бейруте дали властям 48 часов на формирование нового правительства. В противном случае они пообещали перейти к более решительным действиям на улицах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ливан восстановил право голоса в ГА ООН
Арабские страны 14 января 02:38
Глава Центробанка Ливана заявил, что его страна нуждается в иностранной поддержке
Арабские страны 10 января 07:41
Экс-главу Nissan вызвали на допрос в ливанскую прокуратуру
Арабские страны 9 января 00:28
Новое правительство Ливана будет сформировано на будущей неделе
Арабские страны 3 января 22:25
В Бейруте заявили, что власти Ливана не знали о планах Карлоса Гона приехать в страну
Арабские страны 2 января 08:51
Карлос Гон даст пресс-конференцию в Бейруте 8 января
Другие страны 1 января 23:28
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Банковский сектор должен поддерживать реальный сектор экономики
Политика 14 января 23:52
Президент Ильхам Алиев: В этом году также будут приняты дополнительные меры для сохранения стабильной макроэкономической ситуации
Политика 14 января 23:44
Президент Ильхам Алиев: В этом году у нас будет большой приток дополнительной иностранной валюты
Политика 14 января 23:38
Азербайджан попал в Топ-5 в рейтинге роста минимальной зарплаты
Общество 14 января 22:49
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Европа 14 января 22:40
ООН призвала придерживаться режима прекращения огня в Ливии
В мире 14 января 22:23
Пентагон признал, что Турция не поддается нажиму США и отказывается избавиться от С-400
США 14 января 22:01
Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе
В мире 14 января 21:40
На юге Йемена неизвестный расстрелял людей в мечети
Арабские страны 14 января 21:27