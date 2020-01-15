СМИ сообщили о подавлении вооруженного мятежа в столице Судана

15 января 2020 04:24 (UTC+04:00)

Вооруженный мятеж сотрудников оперативного управления Службы общей разведки Судана подавлен, они сложили оружие и сдались. Об этом сообщил в среду суданский информационный портал Al-Mashhad со ссылкой на заявление разведки. Арестованы 43 человека. В ходе произошедших в Хартуме вооруженных стычек погиб один военнослужащий, еще семеро получили ранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как передает суданское издание Rakuba news, мятежникам дали четыре часа на принятие решения - сдаться или ожидать штурма. В настоящее время армия взяла под свой контроль все штаб-квартиры управления, где засели зачинщики бунта. Между тем, на окраинах Хартума, по данным телеканала Al Arabiya, еще слышна стрельба.

Во вторник в суданской столице произошли перестрелки между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведслужб. Еще несколько месяцев назад было объявлено о планах реструктуризации служб безопасности, в рамках которой оперативное управление Службы общей разведки подлежало расформированию, а его аппарат, насчитывающий до 10 тысяч бойцов, должен был быть переведен на службу в армию или Силы быстрого реагирования. Часть персонала предполагалось отправить в отставку по достижении пенсионного возраста с выплатой компенсации. Однако сотрудники управления в знак протеста устроили мятеж.

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