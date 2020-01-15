ВОЗ: пока нет ясности в том, передается ли вирус новой пневмонии от человека к человеку

15 января 2020 05:35 (UTC+04:00)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии на настоящий момент ясности в том, передается ли от человека к человеку обнаруженный в декабре в китайском городе Ухань коронавирус новой пневмонии (2019-nCoV). В распространенном во вторник вечером в Женеве информационном бюллетене ВОЗ подчеркнула необходимость проведения дополнительных исследований на этот счет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если опираться на имеющуюся информацию, то нет ясного свидетельства передачи [нового коронавируса] от человека к человеку", - указывает организация. По ее мнению, "необходимо дополнительное расследование, чтобы убедиться" в этом. Кроме того, следует выяснить, как распространяется возбудитель новой пневмонии, и установить общий источник заражения. Как считают эксперты, "исключительно важно изучить все имеющиеся сведения, чтобы в полной мере понять потенциальную способность к распространению [нового коронавируса] среди людей".

Ранее во вторник эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув заявила на брифинге в Женеве, что 2019-nCoV может передаваться от человека к человеку. Керхоув, возглавляющая в ВОЗ подразделение по борьбе с болезнями, передающимися животными, подчеркнула, что нет какого-либо специфического лечения новой пневмонии, обнаруженной в Китае. Применяются противовирусные средства, используемые при других вирусных заболеваниях, пояснила она.

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