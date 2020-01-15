В Мексике 70 воспитанников детсада попали в больницы с отравлением

Массовое отравление произошло в одном из детских садов Гвадалахары, столицы штата Халиско на западе Мексики. В больницы попали не менее 70 воспитанников учреждения, сообщила во вторник вечером на своем сайте газета Milenio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сведений о состоянии пострадавших детей обнародовано не было. По предварительным данным, они могли отравиться сыром.

Комментариев со стороны властей региона по поводу случившегося пока не поступало.

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