Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

15 января 2020 23:58 (UTC+04:00)

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Facebook опубликовали фото визите герцогини Сассекской в женский кризисный центр в Ванкувере.

"Посмотрите, с кем мы сегодня пили чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл заглянула к нам в гости, чтобы обсудить насущные вопросы, касающиеся женщин", - отмечается в сообщении центра.

Накануне королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала решение принца Гарри и его жены, которые заявили о желании работать самостоятельно и отказаться от финансовых привилегий членов королевской семьи. Также супружеская пара решила проводить больше времени в Северной Америке. Изначально родственники не согласились с таким решением принца и его супруги.

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