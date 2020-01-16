В ООН сообщили о самом сильном замедлении роста мирового ВВП с кризиса 2008 года

Рост мирового валового продукта в 2019 году снизился до рекордного за последние 10 лет уровня.

Об этом говорится в представленном в четверг ежегодном докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам и Конференции ООН по торговле и развитию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рост мирового валового продукта снизился до 2,3% в 2019 году - до самого низкого уровня с мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.", - отмечается в исследовании.

"На 2020 год прогнозируется небольшой рост до 2,5%, однако на инвестиционные планы продолжат влиять непредвиденные политические обстоятельства", - полагают в ООН.

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