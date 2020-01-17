Умер самый маленький в мире человек

Самый маленький в мире человек - Хагендра Тапа Магар - скончался на 28-м году жизни, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Хагендра Тапа Магар родился в Непале в 1992 году, при росте 67,08 сантиметра он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться. Впервые он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году. Хагендра был на 7 сантиметров выше филиппинца Джунрей Балауинга, однако из-за заболеваний тот не может ходить и стоять без посторонней помощи.

"Хагендра быстро привлек внимание общественности и в 2011 году был назначен послом доброй воли Непала в области туризма", - сообщается на сайте.

"По словам друзей, Хагендра в последнее время боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией. Он был помещен в больницу Manipal в Непале в четверг 16 января и скончался в 15.00 по местному времени в пятницу", - говорится в сообщении.

Теперь "звание" самого маленького человека, сохранившего мобильность, перешло к колумбийцу Эдуарду Ниньо Эрнандесу, его рост составляет 70,21 сантиметра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.