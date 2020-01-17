Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран до 28 марта

Немецкий авиаконцерн Lufthansa продлил приостановку полетов в Тегеран до 28 марта из-за ситуации в области безопасности, сообщил перевозчик в пятницу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Lufthansa заявила, что приостановка будет действовать до 20 января.

"Из-за сохраняющейся неопределенности в вопросе безопасности воздушного пространства в районе аэропорта Тегерана и иранского воздушного пространства Lufthansa приостанавливает рейс в Тегеран и из Тегерана до 28 марта 2020 года. Это также распространяется на полеты над Ираном", - сообщил концерн в Twitter.

Международные авиакомпании начали вводить ограничения на полеты в Иран и над ним после крушения украинского боинга в этой стране. Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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