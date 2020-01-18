Ученые впервые сфотографировали химическую связь между двумя атомами металлов

Ученые из Великобритании и Германии впервые сняли на видео то, как возникает связь между двумя атомами рения - тяжелого металла, а также то, как она разрывается или деформируется под действием соседних молекул. Снимки были опубликованы в журнале ScienceAdvances, сообщила в пятницу пресс-служба Ноттингемского университета (Великобритания), передает Trend со ссфлкой на ТАСС.

"Насколько мы знаем, нам впервые удалось проследить и снять на видео формирование, эволюцию и разрушение химической связи на уровне отдельных атомов. Изучение связей между атомами тяжелых металлов крайне важно для химии, особенно для понимания магнитных, электронных и каталитических свойств тех материалов, в состав которых они входят", - привела пресс-служба Ноттингемского университета слова профессора вуза Андрея Хлобыстова.

Почти все молекулы, существующие во Вселенной, состоят из атомов, связанных в основном тремя разными путями. Они могут быть соединены посредством прочных ковалентных или ионных связей, основанных на "обобществлении" или "экспроприации" электронов между двумя атомами, а также слабых водородных связей.

Структура и свойства этих связей были достаточно давно изучены при помощи теоретических расчетов, предсказания в целом совпадают с тем, как происходят химические реакции в реальности. С другой стороны, в последние годы ученые начали использовать атомно-силовые микроскопы и другие приборы для того, чтобы получать фотографии реальных связей между атомами и проверять эти расчеты на практике.

В частности, три года назад физики из Японии и Швейцарии смогли впервые "пощупать" и измерить силу водородной связи, используя иглу атомно-силового микроскопа, молекулы угарного газа и ароматических углеводородов. Эти опыты полностью подтвердили предсказания теоретиков и исключили возможность участия неких неизвестных нам сил в формировании этих связей, играющих важную роль в поддержании стабильности молекул ДНК и белков.

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