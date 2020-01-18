В Японии трех человек ранили при нападении на ресторан

18 января 2020 08:48 (UTC+04:00)

В Японии три человека получили ранения в результате нападения на ресторан утром в субботу в токийском районе Синдзюку, сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Утром в субботу четыре человека, вооруженные ножами, ворвались в ресторан, где потребовали вызвать старшего по должности, после чего ранили трёх сотрудников и скрылись с места преступления. По данным полиции, ранения одного из сотрудников тяжелые, но угрозы для жизни нет, у двух остальных легкие.

Полиция завела дело о покушении на убийство.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
Другие страны 07:56
В результате разбойного нападения в Нигерии погибли 14 человек
Другие страны 17 января 22:06
Korean Air планирует наладить перевозки туристов в Узбекистан
Транспорт 17 января 11:26
США направили в Японию самолет, способный обнаруживать загрязнения от ядерных испытаний
США 17 января 07:14
В Японии почтили память погибших 25 лет назад от землетрясения в Кобе
Другие страны 17 января 06:27
JICA продолжит стимулировать японские компании инвестировать в Узбекистан
Бизнес 16 января 18:01
Лента новостей
На восточное побережье Австралии обрушились сильные ливни и паводки
Другие страны 09:17
В СМИ назвали возможного заказчика покушения на футболиста Ковачевича
В мире 08:59
МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
Другие страны 08:32
В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
США 08:11
В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок
Бизнес 08:00
Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
Другие страны 07:56
Трамп планирует провести встречу с президентом Ирака на экономическом форуме в Давосе
США 07:34
В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
Арабские страны 07:06
Британский кабмин проведет внеочередное заседание в день выхода страны из ЕС
Европа 06:45