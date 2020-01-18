В СМИ назвали возможного заказчика покушения на футболиста Ковачевича

18 января 2020 08:59 (UTC+04:00)

Бывший футболист греческого "Олимпиакоса" Дарко Ковачевич мог быть обстрелян по заказу бывшего футболиста испанского "Реала" испанца Рауля Браво. Об этом сообщает испанское издание Marca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел 7 января. Неизвестный выстрелил в 46-летнего Ковачевича из огнестрельного оружия, сербский футболист получил ранения и был доставлен в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает. По информации источника, греческая полиция рассматривает в качестве заказчика покушения Браво, однако пока доказательства вины испанца не представлены. По версии следствия, Ковачевич мог знать детали организации договорных матчей в Испании при участии Браво, спортсмены выступали вместе за "Олимпиакос" с 2007 по 2009 год.

В июне 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали Браво. Его обвинили в организации договорных матчей в чемпионате Испании с участием семи футболистов "Вальядолида".

Ковачевич играл с 1994 по 2004 год за сборные Югославии и Сербии и Черногории. Участвовал в чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года. Девять сезонов отыграл в испанском "Реал Сосьедаде", также выступал за итальянские "Ювентус" и "Лацио", английский "Шеффилд Уэнсдей". В составе "Олимпиакоса" он стал обладателем Суперкубка Греции (2007) и чемпионом страны (2009).

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